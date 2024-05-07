警喬裝乘客call跨境白牌車　荃灣去珠海最貴收2000蚊

荃灣去珠海分別收2000元和1400元

人員今日上午喬裝乘客，在荃灣分別登上2輛預約跨境私家車前往珠海，車資分別為2,000元及1,400元。另外，人員亦喬裝乘客，在荃灣登上1輛提供本地包車服務的預約私家車。包車服務為3小時內於荃灣及沙田區提供點對點接送，車資為900元。經調查後，人員發現該3輛私家車並沒有出租汽車許可證，待時機成熟時隨即表露身分，該3名司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」被捕，該兩名跨境私家車司機亦涉嫌「違反封閉道路通行許可證條件」被捕。3名被捕人目前已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。案件交由新界南總區交通部特遣隊調查。



警方重申，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。警方亦呼籲，封閉道路通行許可證申請人在封閉道路上駕駛時須遵守該許可證上的條件，凡有人違反封閉道路通行許可證的任何條件，該許可證可予以取消。