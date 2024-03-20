警喬裝旅客打擊跨境白牌車　扣查兩私家車兩司機被捕

新界南總區交通部特遣隊人員今日(20日)於區內展開以情報主導的執法行動，打擊非法駕駛跨境私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中，拘捕2名分別33歲及62歲本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反封閉道路通行許可證條件」。

荃灣去珠海深圳分別收1500元及780元

警方今日上午派員喬裝旅客，分別以1,500元及780元預約兩輛私家車從荃灣前往珠海及深圳。經調查，人員發現該兩輛私家車並沒有出租汽車許可證。人員待時機成熟，拘捕該兩名本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反封閉道路通行許可證條件」罪。他們目前已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。涉案的兩輛私家車亦被警方扣查作進一步檢驗。案件交由新界南總區交通部特遣隊調查。