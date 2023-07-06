警國安處今晨機場拘捕24歲男子　消息：被捕者為前眾志常委朱恩浩 (更新)

【7月6日更新】警方國安處今日(6日)上午在香港國際機場拘捕一名24歲本地男子，涉嫌違反《香港國安法》第二十九（四）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。警方調查顯示，該名被捕男子相信與昨日(5日)的被捕者有關。該名被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。消息指，警方拘捕的是前香港眾志常委朱恩浩，涉藉網購平台「懲罰Ｍee」支援竄逃海外人士。

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【7月5日更新】警方國家安全處今日(5日)在全港多區拘捕4人，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。消息指，被捕人包括前香港眾志主席林朗彥，案件涉及網購平台「懲罰Ｍee」被指支援海外逃犯。

部分證物印有「Ｍee懲罰師」標誌

警方指調查表示，4名年齡介乎26至28歲的被捕男子，透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援「竄逃」海外人士繼續從事危害國家安全的活動。警方又說，被捕人亦多次透過相關的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及特區政府的憎恨、支持「香港獨立」的帖文。

4名被捕人現正被扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。警方又根據法庭手令，搜查被捕人的住所以及辦公地方，並檢獲有關文件及電子通訊工具。晚上7時許，警員在葵涌高威工業中心一個單位蒐證後，陸續運走約30箱證物，包括橫額及直幡，部分印有電話應用程式「Ｍee懲罰師」的標誌，另帶走林朗彥。