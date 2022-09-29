警國安處拘兩男涉作出煽動意圖作為 分別還押至10月及11月再訊 (更新)

【17:00更新】2名男子涉嫌在連登討論區、Discord及YouTube留言和發貼文，內容涉及要求制裁法官、香港獨立、侮辱來自中國大陸的人士、配上粗言穢語的國旗圖片等等。2人前日（27日）被警方國安處拘捕，分別控告他們作出具煽動意圖的作為、侮辱國歌及國旗等罪，案件今天（29日）下午在西九龍裁判法院首次提訊，2名被告暫毋須答辯，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控方要求，將2案分別押後至10月27日及11月4日再訊，以待警方作進一步調查。均須於候訊期間還押懲教看管。

案情指，2名被告分別為蔡振諾（29歲、無業）及徐凱駿（18歲、兼職侍應），他們分別被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，蔡被指於2021年1月15日至2022年9月22日，在LIHKG發布及或持續發布陳述、相片和圖片。徐被指於2020年5月28日至2022年9月27日，在LIHKG、Discord及YouTube發布及或持續發布陳述、相片、片段和圖片。控罪指2人具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。

徐凱駿另面對3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，指他於2020年6月12日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布經篡改的國歌歌詞；在2020年9月10日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況；以及在2021年10月8日至2022年9月27日，意圖侮辱國旗，而故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式侮辱國旗的情況。徐今天申請保釋被拒，另外控方今天表示，要查核他的出入境紀錄，其案件押後至11月4日再訊。至於蔡振諾今天則無申請保釋，被下令還押至10月27日出庭應訊。

----------

【14:00更新】警務處國家安全處昨日（28日）及今日（29日）暫控兩名分別18歲及29歲男子各一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪。其中，該名18歲男子另外被控一項「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」罪、一項「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況」罪及一項「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情況」罪。



案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。