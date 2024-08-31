警國安處拘2男女　涉發布城大教授「虛假遺言」及放悼念燈箱 (更新)

【17:25更新】警務處國安處表示，昨日(30日)在九龍及新界採取執法行動，拘捕一男一女，年齡分別為41及28歲，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，並根據法庭手令搜查被捕人住所，檢獲燈箱、製作燈箱的物料和有關電子通訊工具。被捕人現正被扣留調查。警安處人員亦與男疑犯到大圍顯田村搜證。

涉煽動他人引起對中央及港府憎恨

調查顯示，被捕女子涉嫌就最近一宗自殺事件發布虛假的「死者遺言」，而被捕男子則涉嫌持續在多個地點放置所謂「悼念燈箱」，內容均涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。