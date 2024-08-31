警國安處拘2男女　涉發布城大教授「虛假遺言」及放悼念燈箱 (更新)

【17:25更新】警務處國安處表示，昨日(30日)在九龍及新界採取執法行動，拘捕一男一女，年齡分別為41及28歲，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，並根據法庭手令搜查被捕人住所，檢獲燈箱、製作燈箱的物料和有關電子通訊工具。被捕人現正被扣留調查。警安處人員亦與男疑犯到大圍顯田村搜證。
涉煽動他人引起對中央及港府憎恨
調查顯示，被捕女子涉嫌就最近一宗自殺事件發布虛假的「死者遺言」，而被捕男子則涉嫌持續在多個地點放置所謂「悼念燈箱」，內容均涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。
警方行動仍然繼續。警方提醒市民，「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。
城大：勿輕信網上傳言
本周日(25日)，一名男子闖入港鐵東鐵綫九龍塘站路軌，被列車輾過當場不治，據悉死者是城市大學建築與土木工程系教授李衍樺，他患有情緒病及工作感到壓力。及後，網上流傳一段聲稱死者發布於社交平台的「遺言」，惹來網民關注。
城大今日(31日)發表聲明，再次呼籲社會各界切勿輕信網上傳言。對於李衍樺教授的去世校方深表難過，希望各界給予李教授家屬空間處理事情。城大支持守法循規，現時事件已交由警方處理，校方會配合執法機關的工作。
據悉警國安處拘捕一對男女 涉就一自殺事件作具煽動意圖行為
【15:15更新】據了解，警務處國家安全處昨日採取執法行動，拘捕一對男女，涉嫌違反《維護國家安全條例》中有關作出具煽動意圖作為罪，被捕人士現正被扣查。據悉，兩人涉嫌就最近一宗自殺事件，分別發布死者的虛假遺言及擺放悼念物品，內容涉及煽動他人引起對中央及特區政府的憎恨。