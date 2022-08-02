警國安處拘2男子涉煽動行為　據悉均為公務員

警方國安處昨日(1日)上午於灣仔及中區採取執法行動，拘捕2名男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。據悉二人均為公務員，其中一名被捕34歲男子姓陸，任職稅務局電腦技術員，另一名36歲唐姓男子是入境處人員，他另外涉及違反「窺淫罪」。

其中一名男子同涉「窺淫罪」

據了解，兩名被捕男子分別涉嫌多次透過社交平台，發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意，和煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文。警方根據法庭手令，搜查該2名被捕男子的住所及辦公地點，檢取一批證物，當中包括曾用作發布煽動意圖訊息，以及不雅照片的電子通訊器材。

而在調查期間，警方更發現36歲唐姓男子，曾拍攝他人的不雅照片，並在社交平台上發布，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」罪和第159AAD條「發布源自干犯窺淫罪行的影像」罪。

涉於FB、連登及俄國社交網VK發帖

消息指，被捕二人在多個社交平台如Facebook、連登討論區及俄羅斯社交網站VK發佈反政府、提倡港獨、煽動他人使用暴力的帖文，而該名36歲男子則在俄羅斯社交網站VK發布他人的不雅照片。

入境處回覆傳媒查詢時表示，鑑於案件仍在警方調查中，不作評論，強調該處一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及既定程序嚴肅處理，並全力配合有關執法機關的調查。