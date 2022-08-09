警國安處拘4男　有兩人據悉為「公務員secrets」管理員

警務處國家安全處今日(9日)拘捕兩名社交平台群組管理員，指他們涉嫌違反「作出具煽動意圖的作為」罪。據報，兩人為facebook專頁「公務員secrets」的管理員，分別任職民政事務總署和政府資訊科技總監辦公室。本報記者在警方公布消息後，已無法在facebook及Instagram等登入有關群組和帳戶。

「公務員secrets」專頁已無法登入

行動中，警方亦調查5名年齡介乎28至43歲的男子，當中兩人涉嫌干犯詐騙罪被捕。有報道指，5人同為消防處救護員。警方根據法庭手令，搜查該7人的住所和工作地點，檢獲一批與案有關的電子通訊工具。

警方指，調查顯示兩人涉嫌多次透過該社交平台群組，發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。4名被捕人現正被扣留調查，警方指行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

曾刊警涉當值時睡覺、土拓署賀方學誠升職等內容

「公務員secrets」主要是刊登網民投稿，專頁曾表示「任何貼文、貼圖及留言均不代表本專頁立場。」專頁日前貼出一段影片，顯示有軍裝警員涉嫌在當值期間脫下佩槍睡覺。專頁在年初、第五波疫情爆發初期，亦貼出近20名土木工程署職員，在遊艇預祝時任可持續大嶼辦事處處長方學誠即將升任土拓署長，最終他事隔4個月才出任署長一職。