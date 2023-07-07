警國安處拘5前眾志成員  4人獲准保釋朱恩浩仍扣查 (更新)

【7月7日日更新】警方國安處周三(5日)拘捕的4名被捕人已獲准保釋候查，分別須於8月上旬向警方報到；而於昨日(6日)被捕的24歲男子現正被扣留調查。

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【7月6日更新】警方國安處今日(6日)上午在香港國際機場拘捕一名24歲本地男子，涉嫌違反《香港國安法》第二十九（四）條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。警方調查顯示，該名被捕男子相信與昨日(5日)的被捕者有關。該名被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。消息指，警方拘捕的是前香港眾志常委朱恩浩，涉藉網購平台「懲罰Ｍee」支援竄逃海外人士。

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【7月5日更新】警方國家安全處今日(5日)在全港多區拘捕4人，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪。消息指，被捕人包括前香港眾志主席林朗彥，案件涉及網購平台「懲罰Ｍee」被指支援海外逃犯。