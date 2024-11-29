警多區反罪惡及反三合會行動拘533人　最細年僅12歲

有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員，於周二(26日)至昨日(28日)在全港各區展開反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。人員突擊搜查各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破15個懷疑非法賭檔、一個懷疑無牌酒吧、一個懷疑非法放債集團及多個懷疑賣淫場所。

夾公仔機作非法賭博處所

警方日前在八鄉區截查一名可疑男子，並在其身上及住所檢獲約11.5公斤「冰」毒及19.5公斤可卡因，拘捕3名非洲籍男女。此外，警方針對以夾公仔機作非法賭博活動的處所進出情報分析。經派出喬裝探員調查後，鎖定旺角花園街的新型賭博場所，並在周二凌晨起突擊搜查多個地點，至今共拘捕6名本地男子及3名本地女子，分別涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」。