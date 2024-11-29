警多區反罪惡及反三合會行動拘533人　最細年僅12歲

有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區人員，於周二(26日)至昨日(28日)在全港各區展開反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。人員突擊搜查各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破15個懷疑非法賭檔、一個懷疑無牌酒吧、一個懷疑非法放債集團及多個懷疑賣淫場所。
夾公仔機作非法賭博處所
警方日前在八鄉區截查一名可疑男子，並在其身上及住所檢獲約11.5公斤「冰」毒及19.5公斤可卡因，拘捕3名非洲籍男女。此外，警方針對以夾公仔機作非法賭博活動的處所進出情報分析。經派出喬裝探員調查後，鎖定旺角花園街的新型賭博場所，並在周二凌晨起突擊搜查多個地點，至今共拘捕6名本地男子及3名本地女子，分別涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」。
檢164萬現金、2050萬元毒品
行動至今共拘捕291名男子及242名女子，年齡介乎12至86歲，當中包括26名外籍男子、73名外籍女子及16名非華裔男子，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管理賣淫場所」、「以過高利率貸出款項」、「聲稱是三合會社團的成員」、「非法禁錮」等罪行。另外，檢獲約164萬現金、面值約180萬元的籌碼、一批賭博用具、酒精飲品、避孕套、潤滑劑、按摩油、4支伸縮棍及一批冷凍食品；在毒品方面，人員檢獲約11.5公斤「冰」毒、約19.5公斤可卡因及小量懷疑大麻花、霹靂可卡因和依托咪酯煙彈等，總市值逾2,050萬元。
警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。