警夥內地破跨境洗黑錢集團　拘11男涉清洗1.19億騙款

財富情報及調查科署理總督察陳學麟 (上圖左) 交代案情，指警方本年2月底收到情報，發現有跨境犯案集團在2月至3月期間，利用超過90個內地銀行帳戶，接到至少680名電話詐騙案的受害人舉報，損失約1.19億港元。犯罪集團會先招攬傀儡在多間內地銀行開設戶口及扣帳卡，以收取電話騙案所得的騙款，包括「猜猜我是誰」及「假冒官員」等，其後集團會招攬內地人及香港人，使用有關扣帳卡在香港商店大額購買手提電話、金器及名貴手錶等，以作洗黑錢及轉售圖利之用。

警方於2月至3月期間，與內地的國家反詐中心進行聯合行動「博浩」，針對一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。行動中，共拘捕11名男子涉嫌干犯「串謀洗黑錢」罪，年齡介乎23至49歲，當中包括2名骨幹成員、7名下線成員及2名金鋪職員，團伙清洗黑錢的金額高達1.19億港元。

全遭扣留調查 9人稍後被起訴

及高級督察羅俊熹表示，警方經調查後在2月底初步鎖定9名在香港的涉案人士，並在前日(28日)在香港及新界各處埋伏，並在中午拘捕2名集團骨幹成員、5名下線成員、以及車手和把風人士，在港島一間鐘錶舖運用扣帳卡作大額消費，購買11隻總值約300萬名錶，遂以「串謀洗黑錢」與及「串謀欺詐」罪名拘捕9名男成員，包括4名本地及5名持雙程證人士，報稱售貨員、冷氣技工、裝修工等，再經調查後，發現有商舖在處理涉案交易時，應有合理理由相信款項屬罪案得益，於是在昨日再在新界拘捕多2名金舖男職員。

現時所有被捕人遭扣留調查，稍後警方會就較早前拘捕9名男子落案起訴「串謀欺詐」罪，再移交法庭提堂，至於餘下2名男子獲准保釋候查。警方在行動中檢獲173萬元現金、11隻名錶、4件共值約10萬元的金器、2條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手提電話，調查行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

警料與兩地通關有關

警方補充，涉案680宗騙案都是在內地發生，類似行騙方式並非第一次見，相信因為近日兩地通關，有內地犯罪集團沿用疫情前的方式，從事洗黑錢的活動，呼籲市民「唔租、唔借、唔賣」個人帳戶作傀儡戶口之用。