警大埔鐵皮屋搗大麻種植場　拘兩男檢市值142萬大麻植物

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(23日)晚上約7時進行代號「捍衛者」（TAILBACKER）暨「雷霆2023」（THUNDERBOLT 2023）的反毒品行動。人員突擊搜查大埔泰亨村附近一鐵皮屋並搗破一個懷疑大麻種植場，檢獲約200棵總重約6.2公斤的懷疑大麻植物，市值約142萬元，以及一些培植大麻的工具。人員於該種植場內拘捕兩名分別32歲姓林及42歲姓譚的本地男子，他們涉嫌「培植大麻植物」及「販運危險藥物」，現正被扣留調查。警方稍後將落案起訴2人上述有關罪名，案件明日(25日)上午在粉嶺裁判法院進行提堂。
警方發現，毒販利用偏遠的村屋開闢毒窟，意圖增加警方調查難度。警方強調對毒品零容忍，會繼續打擊，以堵截三合會收入來源。警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，種植大麻，一經定罪，可判處罰款10萬元及監禁15年。而任何人販運危險藥物，一經定罪，更會最高被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方提醒市民，如發現有人於處所內放置大量可疑工具設備，如太陽燈、冷氣機、抽濕機、花盆、植物營養液及花泥等，而該處所甚少開窗並裝有遮光設備，顯示該處所有可能被用作非法栽植大麻植物，市民應盡快通知警方。