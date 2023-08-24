警大埔鐵皮屋搗大麻種植場　拘兩男檢市值142萬大麻植物

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(23日)晚上約7時進行代號「捍衛者」（TAILBACKER）暨「雷霆2023」（THUNDERBOLT 2023）的反毒品行動。人員突擊搜查大埔泰亨村附近一鐵皮屋並搗破一個懷疑大麻種植場，檢獲約200棵總重約6.2公斤的懷疑大麻植物，市值約142萬元，以及一些培植大麻的工具。人員於該種植場內拘捕兩名分別32歲姓林及42歲姓譚的本地男子，他們涉嫌「培植大麻植物」及「販運危險藥物」，現正被扣留調查。警方稍後將落案起訴2人上述有關罪名，案件明日(25日)上午在粉嶺裁判法院進行提堂。