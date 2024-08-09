警大嶼山交通日打擊電動單車　發80張「牛肉乾」拘3男

新界南總區交通部、大嶼山警區交通隊及大嶼山北分區人員昨日（8日）在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題。

3名男子被捕

行動中，警方共拘捕3名本地男子，年齡介乎51歲至64歳，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「未經準許在行人路上駕駛電單車」及「駕駛未有登記及未持牌車輛」，並扣查三部電動可移動工具。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月下旬至9月中旬向警方報到。