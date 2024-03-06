警天水圍打擊街頭賭博 拘47人最大84歲檢67萬現金

元朗警區及天水圍分區警務人員昨日（5日）於天水圍區內展開反街頭賭博行動，在天影徑河畔及天耀邨一帶展開打擊非法街頭賭博行動，行動中在天影徑附近休憩處及天耀邨拘捕29名本地男子及18名本地女子，年齡介乎22至84歲，涉嫌「在賭場以外的場所／街道上營辦／管理等非法賭博」、「協助及教唆在賭場以外的場所／街道上營辦／管理等非法賭博」及「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。所有被捕人現正被扣留調查。



警員在現場檢獲一批賭具及約67萬現金，行動仍在進行中，不排除將會有更多人被捕。



警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為，更會影響附近居民，造成滋擾。根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁9個月。