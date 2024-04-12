警察學院明開放 宣傳國安與防罪 無人機隊演出 小朋友可穿警服打卡

下周一(15日)是「全民國家安全教育日」，今年5月亦是警隊成立180周年。警方明日在黃竹坑警察學院基礎訓練學校舉辦「警察學院開放日」，當日設有大匯演，多支隊伍包括反恐特勤隊、警犬隊等齊齊獻技。此外，當日亦設有四大主題區域，屆時會有攤位遊戲，以及專為兒童而設的小遊戲。警察學院院長陳綺麗表示，冀透過是次開放日，讓市民更深入了解警隊工作，並提高國家安全意識，培養國民身份認同。 活動當日會展示警隊成立以來的多個里程碑，以及目前的警隊所用專業裝備等。警察學院副院長梁珣介紹，屆時警察學院將化身不同活動及表演區，當中反恐特勤隊、警察護送組等警隊不同部門將在大匯演同場演出；亦有樂隊表演及警犬隊表演。

大匯演亮點之一，是警隊無人機隊參與反恐演練環節。梁珣表示，無人機已在警隊廣泛應用，如拯救行動等，屆時於大匯演中亮相的「穿越機」會以第一身角度，把無人機上所見的畫面投射至螢幕上，讓觀眾感受飛機穿越的速度。 四大主題區域方面，包括「國安守城」、「跨越180」區、「警伴同趣」及「專業新警界」。陳綺麗稱，「國安守城」設有全新的「國安號」列車，在模擬高鐵的車廂內，將展示國家憲法、國安法，以及最新成立的維護國家安全條例等內容。「跨越180」區則由警隊各部門、自願兼任職務隊伍等，透過互動遊戲，展示警隊的專業能力及多元面貌。