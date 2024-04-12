警察學院明開放 宣傳國安與防罪 無人機隊演出 小朋友可穿警服打卡

下周一(15日)是「全民國家安全教育日」，今年5月亦是警隊成立180周年。警方明日在黃竹坑警察學院基礎訓練學校舉辦「警察學院開放日」，當日設有大匯演，多支隊伍包括反恐特勤隊、警犬隊等齊齊獻技。此外，當日亦設有四大主題區域，屆時會有攤位遊戲，以及專為兒童而設的小遊戲。警察學院院長陳綺麗表示，冀透過是次開放日，讓市民更深入了解警隊工作，並提高國家安全意識，培養國民身份認同。
活動當日會展示警隊成立以來的多個里程碑，以及目前的警隊所用專業裝備等。警察學院副院長梁珣介紹，屆時警察學院將化身不同活動及表演區，當中反恐特勤隊、警察護送組等警隊不同部門將在大匯演同場演出；亦有樂隊表演及警犬隊表演。
大匯演亮點之一，是警隊無人機隊參與反恐演練環節。梁珣表示，無人機已在警隊廣泛應用，如拯救行動等，屆時於大匯演中亮相的「穿越機」會以第一身角度，把無人機上所見的畫面投射至螢幕上，讓觀眾感受飛機穿越的速度。
四大主題區域方面，包括「國安守城」、「跨越180」區、「警伴同趣」及「專業新警界」。陳綺麗稱，「國安守城」設有全新的「國安號」列車，在模擬高鐵的車廂內，將展示國家憲法、國安法，以及最新成立的維護國家安全條例等內容。「跨越180」區則由警隊各部門、自願兼任職務隊伍等，透過互動遊戲，展示警隊的專業能力及多元面貌。
設多款小遊戲 劍齒虎裝甲車亮相
專為小朋友而設的「警伴同趣」，設有小遊戲、迷你障礙賽、動感單車等，從中學習防罪滅罪知識。小朋友更可穿上迷你警察制服，及坐上迷你警車打卡，17隻警隊吉祥物包括「提子」亦首次同場表演。第四區「專業新警界」展示特別部門的精銳裝備，及現役特色警車，如劍齒虎裝甲車、爆炸品處理課的專業裝備車等。梁珣又提到，屆時會有現役警員穿上警隊不同年代的制服，亦有機場特警現身，與市民合照。
另外，今年5月1日是警隊成立180周年，大匯演結束後，會於警察學院大草地舉行「時間囊封存典禮」，屆時警隊管理層及各職方協會代表會把有意義的物件放入時間囊封存，並於警隊成立200周年之際開啟。此外，警隊亦會向市民派發180周年紀念品，包括五款警隊模型車。門票早前已以「登記抽籤形式」向市民發放，未能親身到場的市民亦可透過警隊Facebook或YouTube觀看直播。