警察招募體驗日 1563人參加 收490份即場投考申請

警隊昨在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」，讓參加者透過參與各種體驗活動，了解警隊的遴選程序、警察學院的基礎訓練，以及多元化的警務工作。今次「體驗日」有1,563人參加，並收到490份即場投考申請，分別有81份見習督察職位，341份警員職位及68份輔警警員職位。投考人包括本地及海外大專院校的學生，以及在職人士。招募組警司陳杰峰表示，投考要求改動後反應正面，未來亦會繼續積極和主動招攬人才。
招募活動三個主題環節
招募活動共有三個主題環節：（一）見習督察／警員投考工作坊；（二）互動劇場暨部門展覽／招募「講」場／學院訓練分享；及（三）體能測試工作坊。參加者可即場報名投考及進行部分初步遴選程序。五名警「募」大使亦在場與參加者分享各方面的投考資訊。
首增設警員中/英文筆試
是次體驗日首次在「試當真」環節增設「警員中/英文筆試」。如參加者成功通過筆試，並在3月內正式投考警隊，可獲豁免相關考核，成績永久有效。
互動劇場感受前線軍裝警員所遇到不同情景
今次「互動劇場暨部門展覽」的主題，配合了警隊與電視台合作的真人實境電視節目《不可能任務—警隊跨部門演習》及將於本月24日推出的警隊宣傳片「守城前傳」。參加者透過參與互動劇場，親身感受前線軍裝警務人員在日常巡邏時所遇到的不同情景，從而體驗到警隊工作的無限可能及挑戰性。此外，參與展覽的部門亦由過往的六個增至八個，而兩支有份參與《不可能任務》拍攝的警隊自願兼任職務隊——警察談判組及搜查隊，更是首次參與其中。
警隊全年均接受職位申請
警隊全年均接受職位申請。有志投考者可於網上提交申請表，或將填妥的表格郵寄至警察招募組。警察招募資訊，可瀏覽警察招募組網頁www.police.gov.hk/recruitment.