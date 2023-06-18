警察招募體驗日 1563人參加 收490份即場投考申請

警隊昨在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」，讓參加者透過參與各種體驗活動，了解警隊的遴選程序、警察學院的基礎訓練，以及多元化的警務工作。今次「體驗日」有1,563人參加，並收到490份即場投考申請，分別有81份見習督察職位，341份警員職位及68份輔警警員職位。投考人包括本地及海外大專院校的學生，以及在職人士。招募組警司陳杰峰表示，投考要求改動後反應正面，未來亦會繼續積極和主動招攬人才。



招募活動三個主題環節 招募活動共有三個主題環節：（一）見習督察／警員投考工作坊；（二）互動劇場暨部門展覽／招募「講」場／學院訓練分享；及（三）體能測試工作坊。參加者可即場報名投考及進行部分初步遴選程序。五名警「募」大使亦在場與參加者分享各方面的投考資訊。 首增設警員中/英文筆試 是次體驗日首次在「試當真」環節增設「警員中/英文筆試」。如參加者成功通過筆試，並在3月內正式投考警隊，可獲豁免相關考核，成績永久有效。



