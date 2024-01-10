警察招募｜去年新設「警員中英文筆試」　英文筆試合格率僅27%

警務處去年5月放寬警員入職要求，包括增設警員中英文筆試，為沒有在中學文憑試中、英文科考獲第2級或以上成績，或沒有具同等學歷的投考者，提供另一個符合語文能力要求的途徑。保安局回覆立法會質詢，提到去年的警員中文及英文筆試合格率為49.4%及27.6%。

截至去年，分別有87人及623人應考警員中文及英文筆試，其中有14人同時應考中英文筆試，兩項筆試的合格人數分別為43人和172人。民建聯立法會議員黃俊碩指情況令人憂慮，又引述有內地旅客在社交媒體表示，除夕夜大批旅客滯留香港，有警員指「不懂廣東話就不要來香港」，關注警隊未來會否加強培訓，讓警員成為「香港大使」。