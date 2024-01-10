警察招募｜去年新設「警員中英文筆試」　英文筆試合格率僅27%

警務處去年5月放寬警員入職要求，包括增設警員中英文筆試，為沒有在中學文憑試中、英文科考獲第2級或以上成績，或沒有具同等學歷的投考者，提供另一個符合語文能力要求的途徑。保安局回覆立法會質詢，提到去年的警員中文及英文筆試合格率為49.4%及27.6%。
截至去年，分別有87人及623人應考警員中文及英文筆試，其中有14人同時應考中英文筆試，兩項筆試的合格人數分別為43人和172人。民建聯立法會議員黃俊碩指情況令人憂慮，又引述有內地旅客在社交媒體表示，除夕夜大批旅客滯留香港，有警員指「不懂廣東話就不要來香港」，關注警隊未來會否加強培訓，讓警員成為「香港大使」。
保安局局長鄧炳強回應，合格率正正反映很多人未必有文憑試學歷，亦未必能通過測試，反映筆試有「守門口」的作用。他重申警隊並無降低投考者的語文要求，是較集中實用溝通能力，並非艱深的文法。他又指當然不能接受警員用詞不當或態度欠佳，認為警隊對本港市民和遊客，均要有良好和正確態度，訓練中除了警務知識，也會包括待人接物的態度和價值觀。
警員每月平均投考人數上升80%
在調整入職要求後的8個月，即截至去年12月31日，警員、見習督察和輔警警員的每月平均投考人數，分別為644人、478人及283人，較調整前的8個月分別上升超過80%、90%和55%，升幅顯著。
除了在本地進行招募工作外，警務處於2022年11月起開展「內地大學招募快線」，招募內地港生加入警隊。有關活動共有2,898名內地港生參加，更有852人即場投考及參與遴選程序，共接到266份見習督察、551份警員及35份輔警警員申請。截至去年，已有23人經「內地大學招募快線」成功投考並到任成為警員，另有746名投考者正處於不同的招聘階段。另外，警務處一直有在海外進行宣傳及招募活動，在2018年將「警隊學長計劃」擴展至於海外大學就讀的香港學生。於過去1年，警務處共聘請了93名畢業於海外院校的人士。