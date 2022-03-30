警察招募｜投考者在港住滿7年規定取消 遴選新增尿液驗毒

警隊招募組今日宣布，由4月1日起調整警員、見習督察及輔警警員的居港年期入職要求及在招募的遴選程序中加入尿液驗毒測試。



警方表示從下月起，要求投考者在港居留7年或以上的規定將會取消，只須符合「香港特別行政區永久性居民」即可投考，與其他紀律部隊看齊，希望吸引到以往未必符合資格人士投考，例如一些長年在內地或海外讀書的港人，或在港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流。 警務處人事部招募組警司陳純青表示，警隊一向採取積極主動的招募策略，並定期檢討有關政策，以吸引質素卓越的人士投考警隊。是次調整使警隊的招募工作及入職要求與其他紀律部隊看齊，以保持警隊在人力資源市場的競爭力。

招募率低 警隊空缺達5千 他表示，受整體勞工市場萎縮、紀律部隊吸引力下降，以及疫情影響，2021至22年度，僅成功取錄170名見習督察及484名警員，招募率僅得目標的三成。期望2022至23年度，可招募240名見習督察及1,350名警員，但預計招募方面仍會有困難。 陳純青又透露，目前警隊職位空缺達5千，承認人手方面有壓力，但相信亦是由於幾年來新崗位增加有關，招募方面希望請越多人越好。他指，每年大約有30多名投考者不符合居港7年或以上的要求，期望調整規定後，可吸引更多内地和海外留學的畢業生投考。不過，他強調警隊會維持招募標準，十分重視投考者對香港的了解程度，而且性格、能力要達要求才會受聘。