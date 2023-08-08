警察福利基金｜李嘉誠及李澤楷反修例事件期間，合共捐9000萬予基金。

近年警察福利基金捐款額受大眾關注，更一度令大量市民向基金查詢。周二（8月8日）有傳媒報道，香港首富、長和系創辦人李嘉誠，以及其次子、盈科拓展集團主席李澤楷，反修例事件期間均以個人名義捐款予警察福利基金，合共9,000萬港元。
李嘉誠李澤楷向警察福利基金捐9000萬
《大公報》報道指，2019年香港發生反修例事件期間，李澤楷率先以個人名義，向警察福利基金捐款5,000萬港元，其後指李嘉誠也透過「李嘉誠基金會」，捐款4,000萬港元，並用於支持紀律部隊。
報道又指，《大公報》向李澤楷本人證實有關消息，李澤楷回應指，「香港社會繁榮穩定離不開紀律部隊在一線的艱苦駐守，作為商界一分子，理應用實際行動對他們的辛勤付出提供支持。」
警察福利基金21/22年度捐款大減85%
據本地傳媒資料，19/20年度中，警察福利基金共收到1.79億港元捐款；20/21年度收到捐款為1.3億港元；21/22年度則大減85%，全年僅收到1,800萬港元捐款。
此外，據本地傳媒報道，19/20財政年度中，警察福利基金曾收到最高一筆捐款為2,000萬元；而20/21年度，最高一筆為5,000萬元的匿名捐款，該筆匿名捐款與是次李澤楷證實的5,000萬港元捐款一致。
最近五年警察福利基金捐款
- 2016至2017年度（3,900萬港元）
- 2017至2018年度（3,000萬港元）
- 2018至2019年度（600萬港元）
- 2019至2020年度（1.79億港元）
- 2020至2021年度（1.3億港元）
- 2021至2022年度（1,800萬港元）