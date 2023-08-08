警察福利基金｜李嘉誠及李澤楷反修例事件期間，合共捐9000萬予基金。

近年警察福利基金捐款額受大眾關注，更一度令大量市民向基金查詢。周二（8月8日）有傳媒報道，香港首富、長和系創辦人李嘉誠，以及其次子、盈科拓展集團主席李澤楷，反修例事件期間均以個人名義捐款予警察福利基金，合共9,000萬港元。

李嘉誠李澤楷向警察福利基金捐9000萬 《大公報》報道指，2019年香港發生反修例事件期間，李澤楷率先以個人名義，向警察福利基金捐款5,000萬港元，其後指李嘉誠也透過「李嘉誠基金會」，捐款4,000萬港元，並用於支持紀律部隊。 報道又指，《大公報》向李澤楷本人證實有關消息，李澤楷回應指，「香港社會繁榮穩定離不開紀律部隊在一線的艱苦駐守，作為商界一分子，理應用實際行動對他們的辛勤付出提供支持。」