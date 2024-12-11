警察車長幼子患癌命懸一線 同袍籌180萬買標靶藥 助救出鬼門關

最新一期《警聲》報道，一名警察車長的幼子患癌命懸一線，為試用新型標靶藥申請在警隊籌款，一個月內成功籌得180萬港元，經新藥治療後，其子成功擊退癌魔。 現駐守機場警區運輸組的高級警員丘德謙（人稱「謙哥」），10年前因長子出生，調任到工作性質較穩定的車長崗位，爭取更多時間陪伴家人。2017年他再添麟兒丁丁，一家四口本來樂也融融，詎料到2019年傳來噩耗。「那年6月丁丁出現肚脹變得沒精打采，送院求醫，留院診治期間他突陷入昏迷，經手術搶救後，醫生終發現其肚脹成因，原來是癌細胞弄破肝臟，滿肚血水所致。化驗證實他罹患神經母細胞瘤，且屬晚期的第四期。」



正值反修例示威 上司運用酌情權批假轉日更 丁丁要留醫兒童醫院深切治療部，同步進行手術、化療和電療。正值香港當時爆發反修例示威，當時駐守衝鋒隊的謙哥本來要上前線，上司得知其家庭情況後，立即批准他休假20多天，更為他打氣：「不用擔心工作，當務之急是先照顧好兒子！」幼子病情其後稍為回穩，謙哥亦馬上復工。他表示儘管當時工作艱辛，游走於家庭和工作上兩個「戰場」，心力交瘁。上司留意到謙哥需要，運用酌情權讓他在這段非常時期轉為朝九晚六的更份。為鼓勵丁丁積極抗癌，謙哥與大仔更把頭髮剷光，支持因化療而脫髮的弟弟。

經過一年療程丁丁的病情依然反覆，謙哥回憶當時情況不禁留下男兒淚，「那時真的很害怕失去這個孩子！」一籌莫展之際，他得知海外有醫院正試驗新型標靶藥，對治療神經母細胞瘤有顯著作用。雖然醫生指丁丁適合試用該藥物，但頭痛的是療程需遠赴外國治理，費用更高達二百萬港元，超出所能承擔範圍。 感謝同袍救命之恩 「我會努力教養好兒子」 有同袍建議謙哥申請在警隊籌款，經總區訓練及職員關係主任協助，計劃火速進行，更在一個月內成功籌得180萬港元。謙哥非常感恩地說：「籌款啟動後，我收到很多曾經共事、甚至素未謀面的同袍傳來鼓勵信息，見到大家不單踴躍捐輸，更眾志成城幫忙轉發籌款信息，我們一家均大受感動。因為大家，丁丁獲得一個重生的機會。」經新藥治療後，丁丁身體各項指數均回復正常，成功擊退癌魔。謙哥強調今次經歷，讓他深切體會到警隊充滿愛心，他希望透過《警聲》，衷心感謝曾經捐款、對其兒子有救命之恩的同袍，以及曾協力分擔工作的兄弟姐妹，「沒有你們雪中送炭，相信丁丁難以走出鬼門關！我會努力教養好兒子，並將各位的善心承傳下去！」