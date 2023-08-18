警將軍澳拘10男女檢電動單車電動滑板車

將軍澳打擊非法駕駛電動可移動工具 共拘10人檢電動單車電動滑板車

將軍澳警區交通隊、特遣隊、軍裝巡邏小隊及輔警人員周二起一連三日(8月15日至17日)於將軍澳南、環保大道及坑口一帶展開代號「朝陽」(GOLDENSUN)的執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具。將軍澳警區單車巡邏隊亦首次使用經優化的「警察單車」以提升執法效能，確保道路安全。行動中，人員共拘捕8名本地男子及2名本地女子，年齡介乎20歲至61歲，分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」等罪。人員行動中檢獲3部電動單車及7部電動滑板車。