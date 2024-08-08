警屯門工廈搗槍械工場拘4人 檢4製槍機器及15支氣槍半製成品

警方有組織罪案及三合會調查科人員於8月5及6日採取行動，搗破一個製造及無牌經營槍械和彈藥的犯罪集團，檢獲4台製造槍械部件的大型機器、15支預壓式氣槍半製成品、30支槍管、超過150盒鉛彈(俗稱痰罐仔)，以及大量鉛彈和槍械部件。探員拘捕4名涉案男女，其中兩名分別39及40歲男子已被落案控串謀無牌經營槍械及彈藥罪，案件今日在屯門裁判法院提堂，餘下50歲男子和30歲女子則獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警員透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織團夥成員將部件運送至外地。探員留意到集團近期有活動，於8月5日即時採取行動，聯絡貨運公司截獲由集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品。同時突擊搜查屯門兩個工廈單位，相信為懷疑製造工場和儲存貨倉，並在製造工場內拘捕兩名分別39歲及40歲男子。探員在懷疑製造工場內，共檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器及大量鉛彈和槍械部件。軍械法證課人員初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50 焦耳，詳情有待進一步檢驗結果。

探員其後在元朗及葵涌區拘捕一名50歲男子和一名30歲女子，相信為團夥成員，涉嫌串謀無牌經營槍械或彈藥，相信他們參於犯罪集團運作，協助經貨運公司運送槍械組件至外地。

警方重申，根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，無牌經營槍械或彈藥屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年及罰款港幣10萬元。