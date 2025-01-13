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2025-01-13 16:54:13

警屯門打擊非法活動拘69人　最細13歲

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警方打擊非法活動，上週拘捕69人。(警方圖片)

警方打擊非法活動，上週拘捕69人。(警方圖片)

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屯門警區刑事部、特別職務隊、屯門分區及青山分區特遣隊人員根據線報及經深入調查後，上周三(8)至周五(10)在區內展開打擊非法活動行動，拘捕29名本地男子、33名本地女子、5名外籍男子及兩名外籍女子，年齡介乎1376歲，涉嫌「藏毒」、「洗黑錢」、「自稱三合會成員」等。

派員喬裝顧客、毒品買家

警方自去年11月起，展開打擊三合會活動。經情報搜集及調查，警方留意到三合會不法分子活動方式低調，例如通過網上社交平台兜售毒品，並以租金便宜、隱蔽性高的工廈或舊式唐樓營運非法場所。有見及此，警方派出探員喬裝成顧客出入娛樂場所進行調查及搜證，鎖定多名牽涉非法活動的三合會目標人物外，亦鎖定多個無牌娛樂場所。搜證期間，警方喬裝成毒品買家，透過網上社交平台進行交易，發現毒販以不同電子支付工具向潛在買家販賣毒品，借此清洗犯罪得益。

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警方打擊非法活動，上週拘捕69人。(警方圖片)

警方打擊非法活動，上週拘捕69人。(警方圖片)

工廈搗破多個非法場所

行動中，人員亦搗破兩間非法賭場、一間無牌酒吧及6間無牌按摩院，並檢獲一批懷疑用作賣淫的設備及工具、20,000元現金賭款及籌碼、賭具、少量懷疑氯胺酮及大麻、超過100支酒精飲品及500罐酒精飲品，檢獲的毒品及酒精飲品總市值共約25,000元。

以上非法場所大多位於工廈內，警方強調工廈不可作非工業用途，否則有違地契及存在安全隱患。

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