警屯門打擊非法活動拘69人　最細13歲

屯門警區刑事部、特別職務隊、屯門分區及青山分區特遣隊人員根據線報及經深入調查後，上周三(8日)至周五(10日)在區內展開打擊非法活動行動，拘捕29名本地男子、33名本地女子、5名外籍男子及兩名外籍女子，年齡介乎13至76歲，涉嫌「藏毒」、「洗黑錢」、「自稱三合會成員」等。

派員喬裝顧客、毒品買家

警方自去年11月起，展開打擊三合會活動。經情報搜集及調查，警方留意到三合會不法分子活動方式低調，例如通過網上社交平台兜售毒品，並以租金便宜、隱蔽性高的工廈或舊式唐樓營運非法場所。有見及此，警方派出探員喬裝成顧客出入娛樂場所進行調查及搜證，鎖定多名牽涉非法活動的三合會目標人物外，亦鎖定多個無牌娛樂場所。搜證期間，警方喬裝成毒品買家，透過網上社交平台進行交易，發現毒販以不同電子支付工具向潛在買家販賣毒品，借此清洗犯罪得益。