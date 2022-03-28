警惕反思｜未來要做好「針藥床活國」 梁卓偉︰7千人死亡不可視為冰冷數字

第五波疫情來勢兇猛，至今已奪去超過7千人性命。政府專家顧問梁卓偉表示，不可視這些死亡個案為冷冰冰的數字，認為未來要在打針、用藥、床位等方面需更到位，減少死亡個案。他又指本港除顧及自身利益，亦應反思在國家大局中所擔當的角色。

港大醫學院院長梁卓偉昨於電台節目中表示，本港現時應向前看，並建議循「針、藥、床、活、國」五個方向抗疫，即要精準推高長幼的疫苗接種率，善用口服藥及隔離設施等床位，靈活抗疫，以及在整體抗疫上有國家大局觀念。

倡當局公開院舍接種數據

他建議，院舍應每日通報有多少名院友未接種、反對接種的原因，以及染疫人數等，以便更精準推高長者接種率。他亦留意到院舍長者成為「人球」情況，質疑目前檢疫單位未物盡其用，長者並非第一時間獲安排送往最合適的檢疫設施，最終可能要在兩星期內搬遷4次，形容即使是健康的人都會「散」。

稱不要為國家「添煩添亂」

在「國」方面，梁卓偉指香港要反思疫情走向風土病前，可以為國家作出甚麼貢獻，他稱香港是整個國家唯一出現大規模爆發的地方，反問現時上海和深圳的確診個案是從何而來，認為「除了考慮香港利益所在，亦要思考整個國家大局觀。最好是可以幫到國家，就算幫不了，也不要添煩添亂。」

近來市民的出行指數回升，梁卓偉表示，第五波疫情的確診數字只是由原來的極高水平回落到非常高水平，提醒市民不要以為是疫情尾聲，警告第五波隨時會反彈，恐怕屆時未能放寬社交距離措施。

另外，梁卓偉指，本港眼前雖然有兩條路，分別是主動放寬防疫，或者被動爆發一波控制不到的疫情，但事實上都是同一條路，並無選擇權，最終都殊途同歸，就是新冠病毒會變成風土病，而香港在這條路上，已經行了六成。他指，放寬防疫措施後都一定會出現「退場波」(exit wave)，現時已經逃避不到新冠病毒，認為要做到「見到病毒都唔怕」。