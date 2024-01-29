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2024-01-29 12:46:34

警打撃黑社會活動 全港「犁庭掃穴」拘347人

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警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。附圖為部分被捕人。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。附圖為部分被捕人。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。附圖為部分被捕人。 警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。附圖為部分被捕人。 警方有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區、入境處及消防處人員於本月26至28日在全港各區展開代號「逸影」及「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，共拘捕347人，以打撃黑社會活動及其收入來源。附圖為行動中檢獲的證物。

搗破非法賭博場所、無牌酒吧及毒窟

行動中，人員突擊搜查252個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並搗破多個懷疑非法賭博場所、無牌酒吧及毒窟，共拘捕347人，包括157名本地男子、95名本地女子、6名内地男子、7名內地女子、43名非華裔男子、36名非華裔女子及3名非法入境者，年齡介乎16至86歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「非法禁錮」、「傷人」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「管有攻擊性武器」、「爆竊」、「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪等。

警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。
 

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