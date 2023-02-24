警打擊三合會收入來源拘234人，搗多個非法賭檔私煙倉及賣淫場所。(警方圖片)

為打擊非法活動及堵截三合會收入來源，有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員，昨日(23日)進行代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON)的反三合會行動，突擊搜查全港多個單位搗破3個懷疑非法百家樂賭檔、7個懷疑非法釣魚機賭檔、4個懷疑非法麻雀賭檔、1個懷疑非法13張賭檔、1個懷疑私煙貯存倉，以及2間懷疑賣淫場所。

行動中，警員共拘捕234人，包括119名本地男子、87名本地女子、4名內地男子、8名內地女子、14名非華裔男子，及2名非華裔女子，年齡介乎13歲至79歲。他們涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博、經營賣淫場所、販毒、藏毒、管有攻擊性武器、拒捕、刑事毀壞、刑事恐嚇、傷人、使用虛假文書、管有違禁武器、無牌放債、阻礙警務人員執行職務、管有未完稅香煙、違反逗留條件及洗黑錢。所有被捕男女現正被扣留調查。