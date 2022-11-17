警打擊兒童色情物品　拘10男檢至少250段影片

警方今日(17日)表示，本月進行一項代號「跨欄」的打擊兒童色情物品行動，共拘捕10名男子，涉嫌兜售及管有兒童色情物品，並檢取250段相關色情影片。警方指，當中大部分的受害兒童都是透過網上平台或遊戲認識疑犯，呼籲在網上交友小心以及家長應多加留意小朋友的行為。

每筆交易500至1000元

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指，網罪科在本月2日至昨日(16日)進行打擊兒童色情物品行動，先在2日於秀茂坪區拘捕一名20歲男子，涉嫌聯同他人在社交平台串謀兜售兒童色情物品，每筆交易500至1,000元，並在昨日聯同5大總區人員突擊搜查全港多處地點，拘捕多9名本地男子，年齡介乎22至57歲，涉嫌管有兒童色情物品，經初步調查相信被捕人士涉嫌在網站、點對點分享軟件取得相關物品，並行動中檢獲12部電腦、9部智能電話及4部外置裝置，涉及250段兒童性感影片，內容牽涉裸露和與未成年兒童進行性行為等，當中一名被捕人士的電子裝置管有多達140段兒童色情片段，現時所有被捕人士已獲保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

有 兒童 自拍裸露照片影片給陌生人

他表示，被捕人士並不相識，亦看不到他們再有主動結識其他受害者獲取色情物品，警方會調查他們以甚麼渠道得知及獲取相關兒童色情物品，現時警方正點算相關影片及受害兒童；至於犯案者大多通過網上平台或遊戲認識受害兒童，再利誘他們發送裸照或影片，以令他們可以換取網絡遊戲的武器等。他說警方會小心審視片中受害兒童，並強調兜售和管有兒童色情物品屬嚴重罪行，一經定罪，可被罰款及被判入獄。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明指，本年首三季警方一共錄得55宗兒童色情物品案件，比去年同期上升4%，當中六成受害兒童是在社交平台認識犯案者，未成年少女佔九成。她強調網上遊戲不僅是網遊，更是交友平台，疑犯就是利用受害人投其所好的心理，繼而與受害人成為朋友及情侶關係，當中有兒童自拍裸露照片或者影片給陌生人，她呼籲兒童要帶眼識人以及家長要多加留意自己的子女，教導他們不要輕信陌生人。