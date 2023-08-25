警打擊洗黑錢拘458人　涉款4.7億元籲勿借戶口做「死士」

被捕的458人，包括330名男子及128名女子，年齡介乎15至82歲。警方指，涉案人士清洗黑錢手法主要是透過不同金融工具，如銀行戶口及儲值支付工具，進行多次轉帳及提存。

警方今日(25日)交代打擊洗黑錢行動結果，指在本月7日至23日，一連17日，拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士，涉及314宗罪案，包括網上購物、求職、投資、網上情緣騙案等，清洗黑錢金額達4.7億元。

指騙徒利用 低收入及無業人士「搵賺快錢」心態

財富情報及調查科(財富調查組)總督察范偉豪指，洗黑錢集團以300至1,500元誘使本地人士及外籍人士，賣出銀行戶口，以用作清洗不同騙案的犯罪得益。去年10月至今年6月，集團涉嫌以現金提取及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億元的犯罪得益。警方亦發現有由黑社會成員操控的傀儡戶口，在去年1月至今年2月收受逾2億元的懷疑非法賭注，其中一個戶口更是涉及40名受害人的網上購物騙案。

警方又指，部分被捕人士本身亦是網上情緣或求職騙案的受害人，他們懷疑誤信網上情人、虛假僱主或招聘廣告，交出自己的網上銀行登入密碼，甚至將自己的銀行卡寄往海外予其他集團成員。

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，騙徒往往會利用市民「搵賺快錢」的心態，尤其低收入階層及無業人士，騙徒就會利用他的心態，引誘他們交出戶口，甚至身份證及個人資料，然後私下幫他們開設虛擬銀行戶口用作洗黑錢。他提醒市民應反問為何一個人有自己戶口不用，而去問人租買銀行戶口，一定是做不見得光的事件，形容是找戶口持有人做「死士」，呼籲市民要小心。