警打擊網購騙案拘95人　籲購物前留意專頁真偽

疫情下網上購物騙案有上升趨勢。警方在今年1月至8月，接獲逾1.4萬宗科技罪案，較去年同期上升四成，損失金額亦增加至20.4億元，上升原因主要是來自網上購物騙案，由去年同期約3,600宗上升至今年約5,100宗，造成3,790萬元損失，期間警方採取6次拘捕行動，並於上月底至昨日的最新一輪反網購騙案行動中拘捕95人，包括63男32女，分別涉嫌行騙及洗黑錢等罪名，年齡介乎15歲至74歲，行動中檢獲手機、手提電腦及銀行卡等。

首8宗逾5000宗網騙案

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，綜合6次行動，警方發現騙徒傾向在熱門社交媒體或買賣平台，例如Facebook等開設帳戶假扮出售貨品或服務，以吸引市民，其中最多是賣食物飲品、演唱會或主題公園門票及電子產品等，騙徒亦會因應潮流、緊貼行情行騙，例如中秋時扮出售月餅和大閘蟹，趁暑假或放寬檢疫時出售酒店套票等，甚至騙徒會盜用真的旅行社或新開酒店的名稱，抑或開設山寨網頁扮專頁，當市民轉帳購物後，騙徒就會失去聯絡。

她呼籲市民應透過官方途徑購買門票或旅行產品等，網購時亦應留意專頁有無可疑，例如設立時間會否很短，但讚好的人士非常多，而當中並非來自本地帳戶、以及會否要求轉帳到個人戶口等。

「防騙視伏器」一成半搜尋有可疑

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽建議，市民可使用警方上月推出的「防騙視伏器」搜尋相關網址或電話的紀錄有無可疑，市民只要輸入相關平台帳戶名稱、電話號碼及IP等，便能得知相關網址有無可疑，當中會顯示4種顏色，分別「高危有伏」、「疑似有伏」、「提防中伏」及「未有紀錄」等，搜尋器推出兩周以來，已錄得超過3萬次搜尋，當中一成半結果都與詐騙舉報有關。他又說，相關視伏器是協助公眾辨認詐騙陷阱，並不包括任何身份證資料等，