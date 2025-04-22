警打擊西九龍罪案拘34人 最細13歲 檢大麻朱古力 毒郵票

警方針對復活節長假，重點打擊涉及使用車輛的罪案，亦巡查了多間西九龍娛樂場所，拘捕34人，年齡最細僅13歲；涉嫌販運危險藥物、管有攻擊性武器及狂亂駕駛等，行動中警方檢獲違禁武器，以及一批懷疑毒品包括大麻油、大麻花、太空油毒品等，市值約17萬元。

西九龍總區在4月19日晚至4月20日凌晨，進行代號「星軌」反罪惡行動，巡查多間酒吧及夜總會，亦在區內多處設置路障截查可疑車輛。其中一輛白色電動私家車周日在尖沙咀漆咸道南被截查時突然加速逃去，並瘋狂駕駛約13公里，多次超速及違反交通燈指示，最後於沙田黃竹洋街與一輛警車迎頭相撞後始停下。