警打擊西九龍罪案拘34人 最細13歲 檢大麻朱古力 毒郵票

警方針對復活節長假，重點打擊涉及使用車輛的罪案，亦巡查了多間西九龍娛樂場所，拘捕34人，年齡最細僅13歲；涉嫌販運危險藥物、管有攻擊性武器及狂亂駕駛等，行動中警方檢獲違禁武器，以及一批懷疑毒品包括大麻油、大麻花、太空油毒品等，市值約17萬元。
西九龍總區在4月19日晚至4月20日凌晨，進行代號「星軌」反罪惡行動，巡查多間酒吧及夜總會，亦在區內多處設置路障截查可疑車輛。其中一輛白色電動私家車周日在尖沙咀漆咸道南被截查時突然加速逃去，並瘋狂駕駛約13公里，多次超速及違反交通燈指示，最後於沙田黃竹洋街與一輛警車迎頭相撞後始停下。
車上的3男1女(20至23歲)當場被捕，其中23歲男司機未能通過酒精測試，警方亦在車上搜出大量懷疑毒品，約值14.7萬元；4人涉嫌販運危險藥物，而司機另涉狂亂駕駛、酒後駕駛。事件中兩名警員受傷，治理後已出院。
另一宗毒品案件，涉及一名16歲女子涉嫌管有懷疑含有太空油毒品的電子煙。
連同上述兩案，整個行動合共拘捕34人(13至71歲)，包括22名男(包括3人為非華裔男子)、12女(包括2名非華裔女子及3名本地女童)；當中5男2女為被通緝人士。行動共檢獲38罐重約4公斤懷疑大麻朱古力、47支共重約1公斤懷疑大麻油、約113克懷疑大麻糖、約29克懷疑大麻、約5克懷疑大麻花、約21克懷疑「冰」毒、約5克懷疑可卡因、19粒含有懷疑依托咪酯(俗稱太空油毒品)的煙彈，以及約345枚共重8.1克懷疑「毒郵票」，同時亦檢獲一批違禁武器包括伸縮棍、摺刀及鐵蓮花。