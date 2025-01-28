警打擊詐騙洗黑錢拘51人，涉47案逾6800萬元贓款。

深水埗警區刑事部人員經情報分析及深入調查後，於本月13日至前日(26日)展開打擊詐騙及洗黑錢行動，在全港各區拘捕30名本地男子、一名非華裔男子、18名本地女子及兩名外籍女子，年齡介乎18至64歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

其中一名被捕人已被落案起訴，案件已於上周三(22日)在西九龍裁判法院提堂。另有44名被捕人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。其餘被捕人已轉交相關部門跟進。

大部分被捕人為傀儡戶口持有人

調查顯示，被捕人懷疑與47宗詐騙案及洗黑錢案有關，詐騙案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案等，牽涉153名受害人，總損失金額超過6,800萬元。大部分被捕人為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。