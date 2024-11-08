警打擊非法賽車活動破6案 拘捕14人有教師護士

澳門格蘭披治大賽車月中舉行，香港警方加強打擊新界北區內非法賽車活動，在9至10月的行動中，共偵緝到6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車，有私家車一度超速約一倍，行駛期間左穿右插，險象橫生；14人涉嫌非法賽車及駕駛時沒有第三者保險被捕，部分人報稱為教師或護士等，各人暫准保釋，本月下旬向警方報到。
14名被捕男子，年齡介乎20至33歲。涉案14輛私家車包括平治、豐田、奧迪、雷諾等，被拖往大欖涌車輛扣留中心，會檢驗是否有人涉非法改裝。
新界北總區交通部針對澳門賽車即將舉行，過去兩個月進行反非法賽車行動，警方無即時執法截查車輛，憑著拍攝到的片段調查，並於10月28日至11月1日在採取拘捕行動。其中3宗涉8輛私家車被發現在荃錦公路非法賽車，部分涉案私家車在荃錦公路不斷高速來回「跑圈」，在一段限速50公里且彎多路窄的公路，以時速高達135公里行駛，並多次橫越路中雙白線追逐。
另外3宗案件涉及6輛私家車，分別在屯門公路及吐露港公路等主要幹道非法賽車，其中一宗涉及2輛私家車，被發現由屯門轉車站沿屯門公路往荃灣方向，經汀九橋行長青隧道，互相追逐約18公里至青葵公路再到瑪嘉烈醫院，在一段限速80公里的路面上，最高時速達157公里，平均時速達120公里行駛。
新界北總區交通部總督察吳慶昌指，嚴厲譴責非法賽車行為，罔顧其他道路使用者的安全，強調絕對不會姑息。他解釋，今次不採取當場截查及拘捕，為讓駕駛者多一個警惕，指「駕駛者不應見到警車才小心駕駛，而應該全時間都做一個謹慎、安全、負責任的司機。」