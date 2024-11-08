警打擊非法賽車活動破6案 拘捕14人有教師護士

澳門格蘭披治大賽車月中舉行，香港警方加強打擊新界北區內非法賽車活動，在9至10月的行動中，共偵緝到6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車，有私家車一度超速約一倍，行駛期間左穿右插，險象橫生；14人涉嫌非法賽車及駕駛時沒有第三者保險被捕，部分人報稱為教師或護士等，各人暫准保釋，本月下旬向警方報到。

14名被捕男子，年齡介乎20至33歲。涉案14輛私家車包括平治、豐田、奧迪、雷諾等，被拖往大欖涌車輛扣留中心，會檢驗是否有人涉非法改裝。