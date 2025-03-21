警打擊騙案洗黑錢拘54人涉45案 外籍漢投資虛擬幣失7千萬

再有人墮投資騙案。一名外籍男子被誘騙投資虛擬貨幣，損失7,200萬元。警方近日針對詐騙及洗黑錢案件作打擊，拘捕54人涉以欺騙手段取得財產及洗黑錢，涉及45宗案件，涉案金額達1.94億元。

被捕的35男19女(19至66歲)，報稱地盤工人、貨車司機、侍應、文員、家庭主婦及無業等，大部分為傀儡戶口持有人。牽涉各類騙案包括網上投資、網上求職、網購、貸款及電話騙案等。總損失金額高達1.94億元，警方已成功攔截945萬元作轉移，並會繼續追查其餘騙款的下落。