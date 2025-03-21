警打擊騙案洗黑錢拘54人涉45案 外籍漢投資虛擬幣失7千萬

再有人墮投資騙案。一名外籍男子被誘騙投資虛擬貨幣，損失7,200萬元。警方近日針對詐騙及洗黑錢案件作打擊，拘捕54人涉以欺騙手段取得財產及洗黑錢，涉及45宗案件，涉案金額達1.94億元。
被捕的35男19女(19至66歲)，報稱地盤工人、貨車司機、侍應、文員、家庭主婦及無業等，大部分為傀儡戶口持有人。牽涉各類騙案包括網上投資、網上求職、網購、貸款及電話騙案等。總損失金額高達1.94億元，警方已成功攔截945萬元作轉移，並會繼續追查其餘騙款的下落。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰稱，最大一宗損失案件涉7,200萬元，受害人為一名愛爾蘭籍男子，持護照留港，他被誘騙投資虛擬貨幣，將7,200萬元轉帳至多個戶口。警方其後拘捕兩名分別30及34歲內地女子，報稱家庭主婦及商人，於3月11日被控洗黑錢罪，並九龍城裁判法院提堂。
警方提醒巿民，切勿借出或賣出戶口予不法之徒；強調會加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，向律政司諮詢意見後，申請對相關罪行加刑。他透露，今年2月，油尖警區就一名在區域法院裁定洗黑錢罪成的傀儡戶口持有人向法庭成功申請加刑。
案件於2022年11月發生，3名女子經社交媒體墮投資虛擬貨幣騙局，共轉帳1,900萬元予騙徒，對方失去聯絡始知被騙。警方於2023年9月拘捕一名24歲男子，涉出售兩個戶口用作處理約550萬不名來歷資金，包括上述3名女受害人的169萬元騙款，男子於2月28日被裁定兩項洗黑錢罪罪成，其後法庭接納控方加刑申請，刑期增加25%至兩年半。