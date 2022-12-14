警拒提供福利基金紀錄副本 申訴專員裁投訴部分成立 惟警方維持現有安排

申訴專員早前接獲投訴，投訴人向警方要求索取「警察福利基金」捐款資料後，警方拒絕提供「警察福利基金」捐款記錄冊的副本。申訴專員經調查後認為投訴「部分成立」，建議警務處重新檢視處理公眾索閱「警察福利基金」捐款資料的安排。政府最近回應指，警務處接納申訴專員的建議，但經檢視後認為建議並非切實可行，決定維持現有安排。

查閱時不准筆錄或核對筆記

投訴人於2020年向警方要求索取「警察福利基金」多個年度的捐款資料。警方隨後安排投訴人於指定時段內在警察總部查閱有關資料，但只准投訴人即場查閱，而沒有提供相關記錄的副本，亦不容許他在查閱資料期間作任何形式的記錄，包括筆錄或核對他自備的筆記）。投訴人隨後向申訴專員投訴，指警方沒有按《公開資料守則》向他提供所要求的資料之副本。

申訴專員經調查後認為，警務處現時只容許公眾人士不作任何記錄的情況下查閱相關捐款的資料做法，雖不構成拒絕披露資料，但提供資料方式並不完全符合《公開資料守則》和當中的《詮釋和應用指引》的要求，建議警務處重新檢視處理公眾索閱「警察福利基金」捐款資料的安排。

政府最新回應個案時指，警方接納申訴專員的建議，並已重新檢視處理公眾索閱「警察福利基金」捐款資料的安排，包括研究向索閱資料申請人提供資料副本及容許他們即場作記錄的可行性，並告知捐款人其個人資料可能被他人記錄或作其他用途的做法。惟警方檢視後認為建議並非切實可行。

政府稱有捐款人擔心被起底

當局解釋，2019年「黑暴」後，查閱「警察福利基金」的次數急升，「隨之而來的是媒體就基金的捐款額及捐款人身份大造文章」，包括對捐款人的身份作出多方揣測及起底，誤導讀者令他們懷疑警方的工作會受捐款所影響，無視警方澄清在決定接受捐款與否時，均要依據嚴謹的程序進行審核，並須遵守政府內部及警隊的相關準則和規定。當局認為，相關媒體的不實報導破壞警隊的專業形象之餘，其報導手法亦使捐款人擔心被起底及人身安全受威脅。

政府稱，警方曾接獲捐款人投訴，稱對其個人資料有機會被廣泛報導表示極度憂慮，影響他們對警隊的信心及支持部門的意欲。當局指，有關捐款人的資料屬個人私隱，而捐款人並沒有同意其個人資料被用作公眾索閱以外的其他用途，認為警務處小心保護有關資料的理據是「明確而充分」。

當局又指，案件中投訴人要求索閱三個財政年度的捐款資料，涉及大量捐款人，如按建議重新徵詢每位捐款人的意願，將不合理地使用部門的資源，阻礙警務處的正常運作，故警方認為可拒絕披露相關資料。

警方認為，現行以給予合理機會查閱或查看的方式處理查閱基金捐款資料的申請，能夠平衡公眾人士查閱資料的權利、保障捐款人的私隱及安全，並確保管理基金的工作不受影響，因此警務處決定維持現有安排。