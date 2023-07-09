警拘活躍西貢區盜竊疑犯  一人被捕一人在逃 檢獲價值百萬沉香

兩名持雙程證的男子，涉嫌連環爆竊西貢榕樹村屋，以及偷取沉香，並以約30厘米長的草剪擲傷村民。警方昨日(8日)在附近一帶進行搜索，期間發現兩名涉案男子。兩人進行激烈反抗，其中一人被制服，另一男子則逃去。警方起獲約8.25公斤沉香，估計約值80萬至120萬。警方正追緝另一名在逃男子。

黃大仙警區西貢分區助理指揮官(行動) 高級督察鄧俊豪表示，鑑於西貢分區近月發生的爆竊案件，警方昨晨展開進行名為「捲星」的一連串反爆竊行動。

警方聯同飛行服務隊人員、西貢鄉村巡邏隊隊員、軍裝巡邏小隊，以及機動部隊成員在深涌、榕樹澳及嶂上巡查。

大約在當天早上10時45分，警方巡邏到榕樹澳近漁排方向，發現兩名中國籍男子形跡可疑，警方立即上前調查，兩名男子拔足逃走，並嘗試作激烈反抗。警方成功制服其中一名男子，另一名男子則跳落山坡，並向漁排方向逃去。警方在被制服男子身上發現20件大小不一、約重8.25公斤，懷疑是沉香的木材，價值大約80萬至120萬。

二人另涉兩宗爆竊案

黃大仙警區刑事調查隊第一隊督察林建宇表示，經過深入調查，包括翻查相關閉路電視以及犯案手法，相信被捕男子以及在逃人士是活躍在西貢範圍的二人犯罪團伙，二人除了在現場被西貢人員當場揭發一宗偷取沉香樹木的案件外，同時亦涉及兩宗在西貢分區發生的爆竊案，以及一宗企圖盜竊及傷人案，最高損失約值11萬元的財物及現金。該名男子正被扣留調查，相信會有更多人被捕。

警方正在通緝一名中國籍男子，年約30至40歲，約1.7米高，中等身材，操帶有內地口音的本地話，案發時身穿黑色長衫及長褲。若市民有資料提供，可致電3661 6057與黃大仙警區刑事調查隊第一隊調查人員聯絡。

警方又指，根據香港法例，入屋犯法罪以及盜竊罪是非常嚴重的罪行，一經定罪，分別可被判監禁14年及10年，呼籲市民切勿以身試法。另外，警方亦提醒市民，尤其居於村屋的市民，切勿將大量財物放在家中，同時亦需

緊鎖門窗及安裝防盜設備。