警拘犯罪集團16人 涉嫌串謀洗黑錢25億

警方財富情報及調查科高級督察黃首洛稱，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。(警方網上直播截圖)

警方日前拘捕15男1女，涉嫌串謀洗黑錢和洗黑錢罪，調查發現犯罪集團從2020年1月起，最少使用136個戶口清洗超過25億元犯罪得益。被捕人士介乎19至56歲，報稱電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工等，當中包括7名骨幹成員，9人是傀儡銀行戶口持有人。

警方財富情報及調查科高級督察黃首洛表示，犯罪集團自2020年起涉嫌以每個戶口1,000至2,500元金錢利益，招攬傀儡開納銀行賬戶，並要求交出網上登入名稱、密碼和銀行卡，其中在去年4月至今年1月，集團涉嫌將至少40宗騙案、超過5,000萬元犯罪得益，存入所控制的傀儡戶口。

黃首洛表示，集團收取犯罪得益後，經過多次銀行轉賬以逃避執法人員追查，之後轉賬至骨幹成員的戶口從而洗黑錢，有成員在幾個月內在自動櫃員機提取幾百萬元的犯罪得益，相信這次行動成功瓦解一個活躍於本地，利用傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團。

騙徒會假裝成內地官員犯案

至於損失最大的一宗涉及電話騙案，案發於2021年9月，一名年約30歲女受害人收到聲稱速遞公司職員的電話，對方指她的包裹內有多張其他人的證件，電話之後轉駁到自稱內地官員的同黨，對方指女受害人干犯洗黑錢罪，女受害人於是按騙徒指示將約365萬元人民幣，轉賬到騙徒指定的一些銀行戶口內。之後女受害人多番追問騙徒之下，再將銀行賬戶名稱及登入密碼交予騙徒，再損失280萬港元。她兩次被騙損失逾600萬港元。

黃首洛續稱，當犯罪集團利用這些傀儡戶口收取涉案犯罪得益後，會經多次銀行轉賬，以逃避警方追查，將款項轉到犯罪集團骨幹成員的銀行戶口，進行清洗黑錢。亦有集團骨幹成員在短短數月內，經銀行自動櫃員機提取數百萬元懷疑犯罪得益。警方經深入調查，發現涉案犯罪集團自2020年1月起的兩年之間，最少使用136個銀行戶口清洗逾25億元懷疑犯罪得益。