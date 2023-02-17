警拘詐騙集團24人涉款1.2億 34歲餐廳員工「借錢俾上司」失20萬元

電話騙案手法層出不窮，除扮親人、官員，最新若有「上司、老闆」致電借錢，就更要提高警覺！警方去年接獲2,831宗電話騙案的舉報，較前年增一倍半，損失金額達10.8億元，升33%。當中仍以「猜猜我是誰」與「假冒官員」為最普遍，更多了假扮上司及同事身份行騙。警方本月中搗破一個詐騙集團及洗黑錢集團，針對54個可疑銀行戶口，拘捕24人，涉及洗黑錢1.2億元，其中一名34歲餐廳員工被一名假冒「上司」騙走20萬元。

商罪科高級督察陸鴻基指，破獲主要以「猜猜我是誰」手法犯案的詐騙集團，集團去年7月開始運作，成員會用「太空卡」致電到餐廳、零售商戶等，冒認是老闆或管理層，聲稱需要現金周轉或需要金錢協助，要求員工存款入指定戶口，當受害人過數後，騙徒即在櫃員機迅速將錢提走，職員往往於與騙徒失聯後或公司高層聯絡後方知受騙。

警方至今發現逾70人受騙，涉款323萬元，涉及最大金額個案的受害人為一名34名餐廳員工，因「上司」來電要求緊急匯款，被騙走20萬元。商罪科高級警司陳偉基指，受害人出於服從權威心理，不敢違抗上司命令而受騙。他又指，即使電話卡實名制後亦難阻絕電話騙案，騙徒仍能用假身份證開立號碼，以及使用傀儡電話號碼行騙。警方其後以串謀行騙及洗黑錢罪拘捕8男5女，年齡介乎23至65歲，包括11名傀儡戶口持有人、一名骨幹成員及主腦。警方提醒市民，若接到自稱僱主或生意夥伴來電，聲稱需要現金周轉，極有可能是騙徒來電，市民應保持冷靜不要即時答應要求，應盡快聯絡當事人核實，如有懷疑應致電警方「防騙易18222」熱線查詢。