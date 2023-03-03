警拘1男2女涉販毒　檢值4500萬元毒品

毒品調查科行動組高級督察朱紹麟簡報案件，指人員在葵涌酒店房間外發現涉案男子形跡可疑，遂上前截查，並在他手持黑色的膠袋內檢獲約3公斤懷疑氯胺酮，其後在酒店房間內拘捕他的31歲姓葉女朋友，兩人均涉嫌「販毒」被捕。之後人員在該名男子停泊於酒店停車場內一輛私家車內，再檢獲約一公斤懷疑海洛英。

警方毒品調查科今日(3日)表示，昨日進行打擊毒品行動，搗破兩個位於葵涌酒店房間及粉嶺村屋的毒品儲存倉，以「販運危險藥物」拘捕2女1男(年齡介乎22至46歲)，並檢獲約52公斤懷疑可卡因、3公斤懷疑氯胺酮、1公斤懷疑海洛英，市值約4,500萬元。

料3名被捕人為毒品儲存倉主

警方相信被捕3人是被犯罪集團招募，以作為儲存毒品倉的倉主角色。目前該名31歲姓葉本地女子正被扣留調查，該名46歲姓王本地男子已被控兩項「販運危險藥物」罪，而該名22歲姓章本地女子已被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(4日)分別於九龍城及沙田裁判法院提堂。

警方表示，涉案犯罪集團利用過100萬的名貴房車作為販毒工具，以減少被警方截查的機會，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。