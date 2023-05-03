警拘100人涉騙財及洗黑錢　63宗案涉款逾8100萬元

警方拘捕100人涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢案，63宗案件涉款超過8,100萬元，當中最大金額的一宗騙案，為一名身處在加拿大的人士，他透過社交媒體認識匪徒，被甜言蜜語引誘下投資，最終損失2,300萬元。
灣仔警區刑事部總督察荀寶珍(見圖左二)交代案情，指警方在上周三(4月26日)至昨日(2日)，一連7日進行執法行動，在全港拘捕71男29女，年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉款金額逾8,100萬元，所涉及騙案包括網上騙案、投資騙案、網上情緣及刷單賺佣等有關，被捕人士報稱從事文員、售貨員、退休人士及無業等職業，個別案件金額最細由550元至最高2,300萬元不等。
涉款最高2300萬元 加拿大人士誤墮網上情緣騙案
警方指，大部分的被捕人士都是為犯罪集團提供傀儡戶口，收取及處理涉案的贓款，全部人士現獲保釋候查。涉及2,300萬元最高金額的案件，受害人是一名身處在加拿大人士，他在社交媒體認識匪徒，被甜言蜜語引誘下投資，經過多次匯款共損失2,300萬港元。
總督察荀寶珍又指，留意到有關信用卡失竊及被盜用的案件在灣仔警區有上升的趨勢，由去年首季14宗升至今年同期37宗，在追查後拘捕一名39歲鎅卡黨的女子，涉嫌盜用3名事主共4張信用卡，涉款21萬元。警方指，鎅卡黨主要在繁忙地方及大型連鎖店向警覺性低的人士下手，呼籲隨著香港通關，市面變得熱鬧，市民要小心財物，商戶行業員亦提高警惕。