警拘100人涉騙財及洗黑錢　63宗案涉款逾8100萬元

警方拘捕100人涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢案，63宗案件涉款超過8,100萬元，當中最大金額的一宗騙案，為一名身處在加拿大的人士，他透過社交媒體認識匪徒，被甜言蜜語引誘下投資，最終損失2,300萬元。

灣仔警區刑事部總督察荀寶珍(見圖左二)交代案情，指警方在上周三(4月26日)至昨日(2日)，一連7日進行執法行動，在全港拘捕71男29女，年齡介乎17至74歲，涉嫌參與63宗「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉款金額逾8,100萬元，所涉及騙案包括網上騙案、投資騙案、網上情緣及刷單賺佣等有關，被捕人士報稱從事文員、售貨員、退休人士及無業等職業，個別案件金額最細由550元至最高2,300萬元不等。