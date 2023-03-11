警拘12內地男女涉非法砍伐南丫島土沉香　價值230萬

警方早前接獲市民報案及相關政府部門轉介，指南丫島多處地方懷疑有沉香樹遭非法砍伐。水警總區重案組人員接手調查，經調查後，在上周二(2日)至昨日(10日)在中環、沙田、長洲及打鼓嶺區拘捕11名內地男子及1名內地女子，年齡介乎27至55歲，涉嫌「串謀盜竊」。案件至少涉及13棵樹，損失總額暫為230萬，相關數字仍在點算中。

持有效證件來港 至少 13棵樹被砍

警方水警總區刑事部(行動)總督察歐陽基交代案情，指被捕人與2月4日至昨日(10日)發生的非法砍伐沉香樹案件有關，行動中警方檢獲一批被砍伐的沉香樹木及伐木工具等。他指12名內地人士持有效證件來港，其中7名被捕男子及1名被捕女子已被合共暫控兩項「串謀盜竊」，案件已在東區裁判法院提堂，被捕人須還押至4月14日再訊。其餘4名被捕男子現正被扣留調查。

沉香具藥用香料價值 每公斤可值20萬港元

他補充，沉香有藥用價值及做香料作用，每公斤市值6萬元至20萬港元，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。警方強調，斬伐或偷竊沉香木為嚴重罪行，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一經定罪，可處罰款2.5萬元及監禁一年，同時亦會因應個案情況，以罰則較重的《盜竊罪條例》對涉案人士作出檢控，以收阻嚇之用。被捕人士若被控以盜竊罪，最高刑罰是監禁10年。