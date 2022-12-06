警拘13男涉洗黑錢1.68億　34歲女墮網上情緣騙局慘失875萬元

警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示，經調查後，警方昨日(5日)展開拘捕行動，在荃灣區一工廠大廈單位搗破一個懷疑「洗黑錢」營運中心，拘捕4名本地男子，為集團的骨幹成員，年齡介乎19至24歲，涉嫌「串謀洗黑錢」，並搜出多部手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物；另外，人員亦在全港多區拘捕9名男子，全部為傀儡戶口持有人，年齡介乎18至45歲，涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」。

警方破獲涉嫌利用即時通訊軟件、社交平台招攬市民買賣銀行戶口的案件，拘捕13名男子，他們涉嫌透過逾百個傀儡戶口，清洗354宗騙案共1.68億元犯罪得益，其中涉款最多的單一案件為一宗「網上情緣」騙案，一名34歲女受害人損失約875萬元。

以500至2000元利誘開設傀儡戶口

她表示，被捕人士報稱速遞員、建築工人或無業等，該集團今年3月開始營運，共操控104個虛擬銀行戶口，被捕人透過即時通訊軟件及社交平台以金錢作招徠，每個戶口將有500至2,000元不等的報酬，以利誘市民開設傀儡戶口，相關的傀儡戶口主要收取來自刷單、網購、投資、網上情緣騙案等騙款，集團會多次轉帳及提款，以逃避追查，涉及騙案超過345宗，總損失約2,700萬元。其中單一案件涉款最多的為一宗「網上情緣」騙案，案中一名34歲女受害人損失約875萬元。

警方相信行動已瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團，並指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。