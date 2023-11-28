熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-28 20:56:40

警拘16人 涉利誘外傭清洗逾5,400萬「黑錢」

分享：
警方搗破一個犯罪集團，涉利誘外傭洗黑錢。

警方搗破一個犯罪集團，涉利誘外傭洗黑錢。

財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(27日)在全港多區進行代號「塔雷」的行動，拘捕2名本地男子及14名外籍女子，年齡介乎21至54歲，懷疑利用外傭「洗黑錢」，涉款超過5,400萬元。警方以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」拘捕涉案人士，搗破一個本地「洗黑錢」犯罪集團。

以金錢引誘外傭開戶口

初步調查顯示，被捕的集團骨幹成員今年1月至8月透過外傭的社交圈子以金錢利誘外傭開立銀行帳戶，集團成員會相約外傭到指定地點並利用手機開設銀行戶口，開戶過程中索取其網上銀行戶口資料及相關密碼，利用至少25個相關的傀儡銀行戶口，清洗超過5,400萬元的懷疑犯罪得益，其中340萬元涉及52宗求職騙案、投資騙案、網購騙案及電話騙案的犯罪得益，上述騙案總損失則約2,600萬元。

另外，兩名集團骨幹成員亦涉嫌於2021年1月至2022年11月，利用13個屬於自己的銀行戶口，清洗超過4,500萬元懷疑犯罪得益。所有被捕人已獲准保釋候查，須於明年一月中旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口(包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等)予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受