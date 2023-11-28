警拘16人 涉利誘外傭清洗逾5400萬「黑錢」

財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日(27日)在全港多區進行代號「塔雷」的行動，拘捕2名本地男子及14名外籍女子，年齡介乎21至54歲，懷疑利用外傭「洗黑錢」，涉款超過5,400萬元。警方以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」拘捕涉案人士，搗破一個本地「洗黑錢」犯罪集團。
以金錢引誘外傭開戶口
初步調查顯示，被捕的集團骨幹成員今年1月至8月透過外傭的社交圈子以金錢利誘外傭開立銀行帳戶，集團成員會相約外傭到指定地點並利用手機開設銀行戶口，開戶過程中索取其網上銀行戶口資料及相關密碼，利用至少25個相關的傀儡銀行戶口，清洗超過5,400萬元的懷疑犯罪得益，其中340萬元涉及52宗求職騙案、投資騙案、網購騙案及電話騙案的犯罪得益，上述騙案總損失則約2,600萬元。
另外，兩名集團骨幹成員亦涉嫌於2021年1月至2022年11月，利用13個屬於自己的銀行戶口，清洗超過4,500萬元懷疑犯罪得益。所有被捕人已獲准保釋候查，須於明年一月中旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口(包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等)予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。