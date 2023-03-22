警拘175人涉詐騙14億政府疫情紓困貸款

警方指，商業罪案調查科於2021年開始接獲多達12宗舉報，涉及逾300個申請，涉及超過14億元貸款。商業罪案調查科警司葉永林表示，經調查後，共進行5浪拘捕行動，一共拘捕175人，包括123男52女，當中包括公司董事、可疑僱員、強積金受託員等。而今次行動則以「串謀詐騙」拘捕19人，包括12男7女，年齡介乎34歲至70歲，涉及11間公司，12個申請，涉款5,900萬元，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。行動中，警方搜查多個地點，包括11間涉案公司、被捕人住所、以及為涉案公司提供服務的秘書公司，檢獲涉案公司營運的員工紀錄、強積金、銀行文件及電子設備。

因疫情影響，政府於2020年推出「百分百擔保特惠貸款」計劃，為中小企抒困的措施，有騙徒提交虛假申請，以騙取貸款，涉款超過14億元，175人被捕。

被捕人之間關係千絲萬縷

商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，被捕人之間的關係千絲萬縷，當中包括4對夫婦，有4人為兄弟姊妹關係，部分被捕人士亦互相認識。另外，多名被捕人士於11間公司內的身分重複，分別擔任董事和員工，例如其中一名董事是其餘10間公司的員工；而獲到貸款後，員工的薪金隨即降低至5,000元，甚至停止僱用。11間公司亦僱用同一間秘書公司。

警方指，申請「百分百擔保特惠貸款」計劃的中小企，需要符合幾個條件，包括於2022年3月30日前已在香港營運最少3個月，以及於指定時間單月營業額較前一季度下跌三成，每間合資格企業，最高貸款額為27個的薪金及租金的總和，以900萬港元為上限。