警拘18人涉非法收債 逾半未成年最細13歲

為打擊將軍澳區內非法放債及收債活動，警方於8月12日至18日進行代號「銳將」的行動，共偵破19宗非法案件，以「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「入屋犯法」等罪名拘捕18人，年齡介乎13歲至52歲，他們涉嫌與多宗收債案件有關，當中有12名更為18歲以下的青少年。



將軍澳警區副指揮官署理高級警司曾俊傑表示，2021年將軍澳區發生728宗非法收債案件，對比2020年上升33宗，當中包括電話滋擾、貼大字報、上門騷擾、刑恐、用膠水塞鎖匙孔、淋紅油及毆打債仔等，對欠債人及附近鄰居，甚至社區做成嚴重滋擾。

警方發現近年有借貸公司透過電話、短訊或社交平台誘使受害人作高息借貸，以不用見面及不用提供入息證明作招徠，當受害人無力償還，便會被人滋擾。另外，收數公司亦會將收數工作以多層級別外判出去，除透過身邊人介紹，亦會以「年輕人搵快錢」的心態，在社交平台誘使青少年犯案。



曾俊傑指，其中一宗案件涉及生意糾紛，涉款30萬元，受害人及其家人於今年8月相繼被人滋擾，包括用膠水塞鎖匙孔及淋紅油。警方經調查後拘捕4名男子，年齡介乎13至15歲，涉嫌淋紅油，其後再拘捕4名擔任中介人、負責「派單」男子，年齡介乎15至16歲。警方最後更拘捕一名31歲女子，相信她在案件為骨幹成員。反三合會行動組主管黃煜程督察指，他們的分工非常仔細，「由派單、買油、溝紅油、提供物資工具、影相拍片及收錢，都係由唔同嘅人負責」。其中負責淋紅油的4名青少年更只收取100至200元的酬勞。

另一宗同樣發生於今年8月，有受害人借錢後無力還債，有日返回將軍澳住所時，發現單位被人大肆破壞，包括淋紅油及偷錢。警方經調查後拘捕4名男子，當中一名29歲男子為案件中的策劃人。由於將軍澳區內發生多宗的非法收債案件，加上多名被捕人更為青少年，故警方利用「3E」方法，希望用提早介入、加強執法、社區協作等方針進行打擊，其中有盡責保安更成功阻截想上門淋油的人。根據數據顯示，今年2月至7月期間，區內共發生388宗非法收數案件，對比上年同期減少30宗，相信方針見到成效。