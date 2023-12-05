警拘2男涉製造炸藥　料兩人暫無襲擊目標

警方拘捕2名男子，涉嫌製造或管有炸藥罪，並在他們的住所檢獲30公斤炸藥原材料和化學物品，亦搜獲政治宣傳單張，兩人手機紀錄顯示有加入反政府的社交媒體群組，認為案件反映有滋事分子死心不息，企圖擾亂香港，不過相信兩人製造炸藥仍處於試驗及實現階段，目前兩人沒有明確的行動或襲擊目標。

黃竹坑附近截查2男 揭附近山洞作爆破試驗

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于今(5日)交代案情，指上周日在黃竹坑近南風道截查兩名33歲及34歲男子，發現他們身上有斧頭、鐮刀、錘子等工具，並在附近山邊發現一個一米乘半米、深半米的地洞，以木板及迷彩防水布遮蓋，內藏約1公斤化學物品和一批自製燃燒工具等，附近有用過的化學物品包裝袋，相信是爆破試驗的位置。