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2023-12-05 11:50:18

警拘2男涉製造炸藥　料兩人暫無襲擊目標

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有組織罪案及三合會調查科總督察王子于。

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于。

警方拘捕2名男子，涉嫌製造或管有炸藥罪，並在他們的住所檢獲30公斤炸藥原材料和化學物品，亦搜獲政治宣傳單張，兩人手機紀錄顯示有加入反政府的社交媒體群組，認為案件反映有滋事分子死心不息，企圖擾亂香港，不過相信兩人製造炸藥仍處於試驗及實現階段，目前兩人沒有明確的行動或襲擊目標。

黃竹坑附近截查2男   揭附近山洞作爆破試驗

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于今(5日)交代案情，指上周日在黃竹坑近南風道截查兩名33歲及34歲男子，發現他們身上有斧頭、鐮刀、錘子等工具，並在附近山邊發現一個一米乘半米、深半米的地洞，以木板及迷彩防水布遮蓋，內藏約1公斤化學物品和一批自製燃燒工具等，附近有用過的化學物品包裝袋，相信是爆破試驗的位置。

警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。 警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。 警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。 警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。 警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。 警方展示行動中檢獲疑製造炸藥的原材料及化學物品。

警住所搜獲政治宣傳單張   疑立場反政府

警方及後在兩人於鴨脷洲及柴灣的住所，檢獲重約30公斤的不同種類化學原材料及化學物品，相信可製作TATP及硝酸胺類的炸藥，亦找到電子磅、蒸餾機、實驗室器材及製造化學物品的筆記簿。警方指找到的化學品原材料屬於家用或工業用途，可在市面買到，在經過處理後有機會製成炸藥，又指在他們住所搜獲政治宣傳單張，兩人亦有參與反政府的社交群組，相信他們有反政府的政治取態。

兩名被捕男子，一人報稱電工，另一人無業，均無三合會背景，警方稍後會起訴他們涉嫌製造或管有炸藥罪3項罪名。經初步調查相信他們於網上群組認識，未有明確襲擊目標，惟警方認為今次案件反映有滋事分子死心不息，企圖擾亂香港，重申警方會繼續採取果斷的執法行動，打擊違法行為。

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