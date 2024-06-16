警拘20高利貸集團成員 年息200厘放債

不法集團透過隨機傳銷電話以無需收入及工作證明誘騙市民借貸，並以持牌放債公司作掩飾，實際以超過年利率200厘的利息收債，違反法定年利率的48%。若債仔無錢還，就作各式滋擾行為包括淋油等，甚至到債仔子女學校外貼收數字條。警方本月12至14日採取行動，拘捕20人，涉及串謀以過高利率借貸、洗黑錢及刑事毀壞、襲擊至造成實際身體傷害」以及「自稱三合會人士」等罪名。行動中，檢獲30萬元現金、大量銀行卡、多部電話及電腦、借貸文件，以及相信是犯罪得益的名貴房車及手錶。
部分被捕人有三合會背景
被捕15男5女，年齡介乎20至64歲，部分人士有三合會背景。其中1名集團骨幹過去1年，亦涉嫌利用個人戶口洗黑錢，涉款達580萬元。他們最少涉及至少16宗非法收債案件，涉款110萬元，牽涉9個借款人，其中一名受害人累積貸款達80萬元。
借1.5萬每30日要還5400
警方交代案情指，今次涉案不法集團分工仔細，並以持牌放債公司作掩飾，利用「cold call」誘騙借款人，聲稱無需任何收入證明或壓力測試便可借錢，實際是藉此以非法手段向借款人收取超過實際年利率200厘的利息。有借貸人擬借1.5萬元，但期間要交出20％至25%作行政費，即約3,200元；集團亦要求借貸人要每30日還款5,400元，換算後，實際年利率達223.73%，違反法定年利率的48%。
社交平台招攬青年收數
集團會透過電話及社交平台，以「搵快錢」方式招募年輕人作為收債代理人，當借款人未能還款，集團成員會滋擾借款人及其親友，手段包括「上門淋油」、「塞匙窿」、「刑事恐嚇」、「毆打」及「自稱三合會人士」等。
籲向持牌及信譽良好財務公司借貸
警方提醒市民，應向持牌及信譽良好的財務公司借貸，亦需注意合約條款及細則，避免誤墮借貸陷阱。市民亦要時刻保持警覺，如發現非法放債的財務公司或高利貸，應立即通知警方。