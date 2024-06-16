警拘20高利貸集團成員 年息200厘放債

不法集團透過隨機傳銷電話以無需收入及工作證明誘騙市民借貸，並以持牌放債公司作掩飾，實際以超過年利率200厘的利息收債，違反法定年利率的48%。若債仔無錢還，就作各式滋擾行為包括淋油等，甚至到債仔子女學校外貼收數字條。警方本月12至14日採取行動，拘捕20人，涉及串謀以過高利率借貸、洗黑錢及刑事毀壞、襲擊至造成實際身體傷害」以及「自稱三合會人士」等罪名。行動中，檢獲30萬元現金、大量銀行卡、多部電話及電腦、借貸文件，以及相信是犯罪得益的名貴房車及手錶。

部分被捕人有三合會背景

被捕15男5女，年齡介乎20至64歲，部分人士有三合會背景。其中1名集團骨幹過去1年，亦涉嫌利用個人戶口洗黑錢，涉款達580萬元。他們最少涉及至少16宗非法收債案件，涉款110萬元，牽涉9個借款人，其中一名受害人累積貸款達80萬元。

