警拘219人涉詐騙及洗黑錢罪　36歲軟件工程師投資被呃1900萬元

警方打擊詐騙及洗黑錢案件，拘捕219人，涉146宗騙案，大部份被捕人均為傀儡戶口持有人，涉案金額超過5億元，其中傀儡戶口持有人涉及處理6,000萬元騙款。當中最大一宗金額騙案是涉及一名36歲專業軟件工程師，他誤墮投資騙案陷阱，最終被騙1,900萬元。

港島總區刑事部總督察林嘉澄交代案情，指警方在本月8至上周四(18日)展開行動，一共拘捕219人，包括157男62女，他們涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，被捕人士中大部份均為傀儡戶口持有人，牽涉146宗騙案，被捕人士分別報稱家庭主婦、健身教練、保險經紀及運輸工人等。受害人高達558人，年齡最細17歲，最大80歲，他們損失金額由500元至1,900萬元不等，其中有人誤中網上購物騙案，亦有人誤中投資騙案，幾乎傾家蕩產。受害人不乏高學歷、高收入人士，包括有會計師、核數師、投資顧名及法律行業從事員等。

其中最大一宗金額騙案的受害者是一名36歲專業軟件工程師，他在網上結識騙徒，並聽信其所說開設投資戶口，期間戶口金額有所上升，遂按騙徒指示將金額轉移至第三方戶口，雖然受害人想提取利潤，但遭騙徒以各種藉口拒絕，結果受害人越踩越深，並向家人借錢，最終在5個月內分81次，合共將1,900萬元分別注入42個不同的第三者戶口。

70歲菜檔檔主被「公安」騙去1200萬

另一宗涉及大額騙案的受害人是一名70歲菜檔檔主，他較早前接獲假冒內地公安的來電，指他涉及洗黑錢的罪行，要求他提交戶口資料和密碼作調查，否則拘捕他及其家人，最終該70歲菜檔檔主向騙徒交出個人戶口資料和密碼，遭騙去1,200萬元。警方重申內地公安是不會致電給市民。