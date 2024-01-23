警拘219人涉146宗騙案涉款5億 工程師失千九萬菜販被騙1200萬

不法集團主腦為逃避法網，會利用貪小便宜或搵快錢市民借出銀行戶口用作收取騙款，傀儡戶口持有人便成為助紂為虐重要一環。警方早前展開大型執法行動，派出臥底探員接觸犯罪集團成員，最終拘捕219人，涉串謀詐騙及洗黑錢等，大部分被捕人均為傀儡戶口持有人，涉及146宗騙案，涉案金額逾5億元，558名受害人，當中不乏專業人士。單一最大損失是一名軟件工程師誤墮投資騙局失1,900萬元，亦有一名七旬菜檔檔主陷假公安騙案，痛失1,200萬元畢生積蓄。

警方在本月8至18日共拘捕157男62女，涉干犯以欺騙手段取得財產罪、串謀詐騙及洗黑錢等；大部分為傀儡戶口持有人(17至77歲)，分別報稱家庭主婦、健身教練、保險經紀及運輸工人等，涉146宗騙案。其中2男1女本地人士，涉嫌在網上平台以約1千元，利誘他人賣出或借租銀行戶口。 558名受害人年齡介乎17至80歲，損失金額由500至1,900萬元不等，港島總區刑事部總督察林嘉澄指，有人誤中網上購物騙案，或墮投資騙案、電話騙案及求職騙案，幾乎傾家蕩產。受害人不乏高學歷人士，包括有會計師、核數師、投資顧問及法律界從業員等。

單一最大損失是一名36歲專業軟件工程師，在網上結識騙徒，並聽其言開設投資戶口，期間帳面上不斷「獲利」，並按騙徒指示將金額轉移至第三方戶口。受害人曾想提取利潤，但遭騙徒以各種藉口拒絕，結果受害人愈踩愈深，並向家人借錢，最終在5個月內分81次，合共將1,900萬元分別注入42個不同的第三者戶口。調查證實，投資戶口、平台均屬虛構。 另一名受害人是一名70歲菜檔檔主，較早前接獲假冒內地公安的來電，指他涉及洗黑錢，要求他交出戶口資料和密碼作調查，否則他及其家人均會被捕，最終檔主依指示交出個人資料後，戶口內1,200萬元被清空。