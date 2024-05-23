警拘25歲男子 涉假冒公安特警及港警 騙款400萬

新界南總區刑事總督察庾博瀚表示，遇騙事主包括學生、家庭主婦、售貨員和文員，上月接獲假冒內地公安的電話，指控他們涉及內地洗黑錢和其他刑事犯罪活動。騙徒訛稱案件涉及本港執法人員及銀行職員，以案件保密及避免影響辦案為由，警告事主不可洩露案情，否則即時被逮捕及凍結資產，以斷絕他們與其他人聯絡。

庾博瀚表示，騙徒獲得事主初步信任後會相約見面，要求簽署印有內地公安及金管局蓋印的僞造保密協定，其後要求以現金或轉賬的方式交巨額保證金，以證明自身清白，並承諾調查案件後會歸還款項。