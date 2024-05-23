警拘25歲男子 涉假冒公安特警及港警 騙款400萬

1名25歲男子涉假冒內地公安和香港警察進行詐騙，最少涉5宗案件，涉款400萬港元。警方相信被捕人為詐騙集團骨幹成員，正追緝集團主腦和其他骨幹成員。
新界南總區刑事總督察庾博瀚表示，遇騙事主包括學生、家庭主婦、售貨員和文員，上月接獲假冒內地公安的電話，指控他們涉及內地洗黑錢和其他刑事犯罪活動。騙徒訛稱案件涉及本港執法人員及銀行職員，以案件保密及避免影響辦案為由，警告事主不可洩露案情，否則即時被逮捕及凍結資產，以斷絕他們與其他人聯絡。
庾博瀚表示，騙徒獲得事主初步信任後會相約見面，要求簽署印有內地公安及金管局蓋印的僞造保密協定，其後要求以現金或轉賬的方式交巨額保證金，以證明自身清白，並承諾調查案件後會歸還款項。
住所檢獲偽造委任證及公安徽章等
庾博瀚表示，被捕男子報稱無業，主要負責與事主接洽會面，包括穿上印有公安徽章的領帶和西裝假扮特務警察，亦向受害人出示僞造的本港警察委任證。警方今日將他拘捕，並在住所檢獲案發時所穿的服裝和一張僞造的警察委任證，以及公安徽章、公安和金管局蓋印、打印機、過膠機等疑用作行騙工具。
警方指，今年首3個月已錄得474宗電話騙案，當中168宗是假冒官員案件，損失金額超過7.6億元，較去年同期升升逾3倍；提醒市民，如果收到自稱執法部門人員來電，應提高警覺，並重申內地執法部門並不會直接聯絡香港當事人，也不會要求市民提供銀行資料，更不會收取款項。