警拘3人涉至少5宗「積分到期」騙案，檢值150萬元名牌產品扣留兩車。

詐騙集團涉嫌假冒電訊商發送「積分到期」釣魚短訊，盜取市民信用卡資料到名店購物再變賣套現，警方拘捕3人涉及最少5宗騙案，檢獲150萬元的證物，包括多件LV、Chanel、Hermes等名牌的產品，最貴一件物品是一個Hermes米色手袋價值逾20萬元，另扣查兩輛分別Tesla及Benz私家車。警方初步調查相信，除5宗案件外，還涉及一些外國信用卡，或有海外事主的受害人。

檢獲證物包括新落地Tesla

被捕2男1女疑為集團骨幹成員，年齡介乎28歲至35歲，日前在上環及錦田被捕，分別報稱司機、美容師及地產代理，其中兩人為「車手」負責到名店購買物品，之後再即同黨隨即變賣，另一人則負責與主腦溝通。檢獲證物中，包括兩輛私家車，分別為去年11月才登記的Tesla，及另一部10年車齡的Benz。另有多件LV、Chanel、Hermes等名牌的產品，當中一個Hermes米色手袋價值逾20萬元，是今次案中單價最貴的一件物品，另外兩個手袋亦各值逾10萬元。

警方4月上旬接到市民報案，指收到冒認電訊商的短訊，聲稱事主在電訊商的會員積分將到期，要求輸入信用卡資料以延長積分使用期。事主登入的像真度極高的假網站輸入信用卡等資料，同日收到信用卡「簽帳」通知，事主疑信用卡被盜用報警。警方目前已接到市民5宗報警的詐騙案，金額共涉20萬元，檢獲證物達150萬元證物，不排除集團涉更多案件，稍後或更多人被捕。